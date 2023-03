Groenland houdt voortaan óók in de winter zomertijd

Delen via E-mail

Inwoners van Groenland hebben afgelopen weekend voor de laatste keer in de geschiedenis hun klok vooruitgezet. Op het grootste eiland ter wereld, tussen de Noordelijke IJszee en de Atlantische Oceaan, blijft het voortaan altijd zomertijd.

Het parlement van Groenland heeft er voor gekozen om de zomertijd aan te houden, melden buitenlandse media . Dit zorgt ervoor dat de inwoners 's winters in de middag een uur extra daglicht kunnen meepakken, omdat het een uur later donker wordt.

Bovendien is de permanente zomertijd handig voor handelaars. Hierdoor matchen de werktijden van Groenland een uur langer met de werktijden in Europa, dat twee of drie tijdzones met de voormalige Deense kolonie scheelt.