Met tandenborstel ontsnapte gevangenen VS betrapt bij pannenkoekenrestaurant

Twee Amerikaanse gevangenen zijn deze week gearresteerd na een ontsnapping waarbij een tandenborstel een cruciale rol speelde. De keuze om pannenkoeken te gaan eten werd hun ontsnappingspoging fataal.

De twee mannen ontsnapten maandagavond uit de gevangenis in Newport News in de Amerikaanse staat Virginia. Dat wisten zij te doen met behulp van een tandenborstel, schrijft persbureau AFP .

Ze wisten met het materiaal van de tandenborstel een geïmproviseerd stuk gereedschap te maken waarmee ze een klein gat in de gevangenismuur konden maken. Daar vonden ze een betonijzeren staaf, waarmee ze een groter gat in de muur konden slaan. Vervolgens klommen de mannen over nog een andere muur naar hun vrijheid.