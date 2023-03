Negentigjarige schildpad Mr. Pickles voor het eerst vader geworden

Een dierentuin in de Verenigde Staten heeft donderdag de geboorte van drie kleine stralenschildpadjes aangekondigd. Dat is bijzonder, want de vader is al negentig jaar oud en zorgde nog nooit eerder voor nageslacht.

Mr. Pickles verblijft al 36 jaar in de dierentuin in de stad Houston. De afgelopen 30 jaar bracht hij door met Mrs. Pickles, die 53 jaar oud is.

Wat de geboorte extra bijzonder maakt, is de verwachte levensverwachting van stralenschildpadden: ze worden gemiddeld ongeveer veertig tot vijftig jaar oud. Zowel Mr. als Mrs. Pickles is die grens dus al (ruim) gepasseerd.

Stralenschildpadden staan erom bekend dat ze weinig nakomelingen krijgen. Mede daardoor staat het dier op de lijst met ernstig bedreigde diersoorten.

De jonkies van de kersverse ouders werden bij toeval opgemerkt door verzorgers. Die hebben de dieren uit het verblijf weggehaald en naar een speciale opvang gebracht. Ouders en jonkies maken het goed, aldus de verzorgers.