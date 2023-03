Bijna 400 jaar oude muurschilderingen blootgelegd door keukenrenovatie in York

Tijdens de renovatie van een keuken in de Britse stad York zijn twee eeuwenoude muurschilderingen ontdekt. Volgens het Britse departement voor historisch erfgoed stamt het schilderwerk uit 1660 of is het zelfs nog ouder.

Luke Budworth en Hazel Mooney wonen sinds oktober 2020 in een appartement in York. De Noord-Engelse stad heeft een lange historie, die teruggaat tot de Romeinse tijd. Veel gebouwen in de Noord-Engelse stad hebben een monumentenstatus.

Toen ze hun keuken lieten verbouwen, stuitten werklui op een van de twee muurschilderingen achter een keukenkast. Nadat Budworth op de hoogte was gesteld van de vondst, vond hij een tweede muurschildering achter de schoorsteen. Hij belde daarna direct Historic England, dat zich bezighoudt met het beheer van historische vondsten.

Volgens die organisatie zijn de muurschilderingen sowieso ouder dan het gebouw, dat uit 1747 stamt. Waarschijnlijk zijn ze tijdens het bouwen toegevoegd als extra stukken muur.

Op de muur staan enkele scènes uit het boek Emblems afgebeeld, dat in 1635 werd geschreven door de dichter Francis Quarles. Er wordt onder meer een man afgebeeld die in een kooi zit die door een engel wordt voortgetrokken. Ook is er een man te zien die in een strijdwagen richting de hemel vliegt. De muurschilderingen zijn elk ruim 1 meter hoog en bijna 3 meter breed.

De muurschilderingen blijven voorlopig op hun plek, al worden ze afgeschermd door een kopie. De bewoners hebben het geld niet om ze zelf te onderhouden. Ze hopen dat een museum of een andere historische organisatie het beheer van de muurschilderingen wil overnemen.