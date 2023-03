Twee enorme ijsbergen in Atlantische Oceaan bedreigen wereldwijde scheepvaart

Delen via E-mail

Twee gigantische ijsbergen drijven op dit moment in het zuiden van de Atlantische Oceaan. Ze zijn afkomstig van Antarctica en leveren volgens Britse onderzoekers door hun omvang problemen op voor plaatselijke vissers en dieren. Als ze nog verder noordwaarts drijven, kunnen de ijsbergen zelfs de internationale scheepvaart in de weg gaan zitten.

Het gaat om de ijsbergen A-76A en A-81. De A-81 brak eind januari af van de Brunt-ijsplaat van Antarctica en is ongeveer zo groot als de provincie Utrecht. De A-76A brak in mei 2021 af van de Filchner-Ronne-ijsplaat en heeft de vorm van een strijkplank, maar dan wel een met een oppervlakte van 3.000 vierkante kilometer. Dat is twee keer zo groot als de A-81.