Man (35) zat 18 jaar onterecht vast in VS doordat justitie verkeerde foto gebruikte

Een 35-jarige Amerikaan is donderdag vrijgelaten nadat hij achttien jaar lang onterecht had vastgezeten. Sheldon Thomas werd in 2005 veroordeeld voor een fatale schietpartij in New York, doordat justitie met opzet een foto gebruikte van een andere persoon die toevallig dezelfde naam had.

Volgens de officier van justitie is vastgesteld dat Thomas opzettelijk verkeerd is geïdentificeerd door politieagenten. De foto is aan 32 rechtenstudenten getoond en 27 van hen zagen direct dat het niet Thomas was die op de foto stond, schrijft The New York Times.

Ook de politie zou hebben geweten dat Thomas niet op de gebruikte foto stond. Toch werd die gebruikt als bewijs tegen hem én ingezet voor een belangrijke getuigenverklaring.

Een getuige wees Thomas namelijk aan als verdachte toen hij aan de hand van zes foto's de verdachte van de schietpartij moest aanwijzen. Die getuigenverklaring bleef achttien jaar lang overeind staan, ondanks herhaaldelijke pogingen om de straf aan te vechten.

"Deze zaak is al sinds het begin omringd door fouten en gebrek aan bewijs", zegt de officier van justitie. "Het was gewoon oneerlijk. Thomas is maandenlang geïntimideerd door rechercheurs."

De echte moordenaar van de schietpartij, waarbij zes mensen om het leven kwamen, blijft onbekend. Thomas zei "sprakeloos" te zijn door zijn vrijlating. Hij heeft altijd volgehouden dat hij onschuldig was.