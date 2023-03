Winkeldief heeft spijt en stuurt brief met geld naar Albert Heijn in Rotterdam

Medewerkers van Albert Heijn het Lage Land in Rotterdam zijn deze week blij verrast door een brief met een schuldbekentenis. De briefschrijver zou op jonge leeftijd in de winkel hebben gestolen.

In de envelop zaten ook twee briefjes van 20 euro. De schrijver maakt niet duidelijk wat diegene precies heeft gestolen.

"Vroeger op veel jongere leeftijd heb ik een beetje derving gemaakt", staat er in de brief te lezen. "Dit wil ik teruggeven om mijn schuld af te betalen. Mijn excuses hiervoor." De schrijver sluit zijn brief af door de winkelmedewerkers nog veel werkplezier te wensen.