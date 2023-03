Japanse politie arresteert drie mensen om onsmakelijke 'sushiterreur'

In Japan zijn drie mensen gearresteerd omdat ze zich "onhygiënisch" gedroegen in sushirestaurants. Zo likte het drietal aan kommen, tandenstokers en eetstokjes en legden ze die vervolgens terug op tafel. Op sociale media gaan al langer video's rond van restaurantgasten die zich niet gedragen. De Japanse autoriteiten kunnen er niet om lachen en vrezen dat de status van de "respectabele sushicultuur" schade oploopt.

"De lopende band is een onlosmakelijk onderdeel van de Japanse sushicultuur, iets waar we heel trots op zijn. We willen dat onze gasten ervan verzekerd zijn dat het eten veilig, gezond en hygiënisch is", zei de woordvoerder tegen BBC News. Hij voegde eraan toe dat verschillende ketens minder klanten hadden vanwege de filmpjes.