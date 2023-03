Oudste verwijzing naar Noordse god Odin gevonden bij schat in Denemarken

In het westen van Denemarken is de tot dusver oudste verwijzing naar de Noordse oppergod Odin gevonden. Het gaat om een markering op een gouden plaat die uit de vijfde eeuw stamt.

De voormalig oudste verwijzing was eerder gevonden op een broche in Duitsland. Vermoedelijk was dat exemplaar afkomstig uit de zesde eeuw.

Odin staat bekend als de belangrijkste van alle Noordse goden. Hij heerst over het hiernamaals voor strijders (Walhalla) en stond onder meer bekend als God van de Oorlog en de Dood.

Op de gouden plaat in Denemarken is een figuur afgebeeld met daarboven de tekst: "Hij is een man van Odin". De vondst werd al in 2020 gedaan, maar de bevindingen zijn nu naar buiten gebracht.

De schat werd zelf een slordige 1.500 jaar geleden begraven. Onderzoekers weten niet of de schat is begraven uit voorzorg voor plunderaars, of als offer aan de goden.