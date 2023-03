Bijzondere minisfinx met mogelijk gezicht van Romeinse keizer ontdekt in Egypte

In het zuiden van Egypte is een bijzondere minisfinx ontdekt. Archeologen vermoeden dat het gezicht van de Romeinse keizer Claudius zichtbaar is op de sfinx.

De sfinx heeft een lachend gezicht en twee kuiltjes in de wangen. Om er zeker van te zijn dat Claudius een hand had in het ontwerp van de sfinx, worden markeringen op het beeld verder onderzocht.

Onder Claudius breidde het Romeinse Rijk zich tussen 41 na Christus en 54 na Christus uit naar Noord-Afrika. De vondst werd gedaan in de Egyptische provincie Qena, in het oosten van het Egypte.

Archeologen vermoeden dat Claudius bij het ontwerp betrokken was, omdat in de buurt van de sfinx een Romeinse stenen plaat werd gevonden. Daar waren onder meer hiëroglyfen op aangebracht.