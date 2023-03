Politie Bloemendaal zet wijk af voor 'inbreker', blijkt burgemeester met afvalgrijper

De politie in Aerdenhout is zaterdag druk bezig geweest met een zoektocht naar een vermeende inbreker. Een alerte buurtbewoner meldde de politie dat er een verdacht persoon met een knijptang rondliep. Maar na een zoektocht van drie kwartier bleek het om niemand minder te gaan dan de plaatselijke burgemeester.

Na de melding van een bezorgde burger had de politie de hele wijk in Aerdenhout afgezet om de inbreker te vinden, schrijft het AD. Drie kwartier later vond de politie eindelijk de man om wie het ging, maar van een inbreker was helemaal geen sprake.