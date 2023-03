Zwitserse gruyèrekaas hoeft in de VS niet echt uit Zwitserland te komen

Een Amerikaanse rechter heeft vrijdag bepaald dat kaas die niet in de Zwitserse regio Gruyère is gemaakt wel zo mag heten. Kaasproducenten uit Zwitserland en Frankrijk, waar een Franse variant van gruyère wordt gemaakt, hadden daarover een zaak aangespannen in de Amerikaanse staat Virginia.

"Ongeacht de productielocatie wordt kaas in de Verenigde Staten al tientallen jaren bestempeld en verkocht als gruyère", zei de rechter. Volgens de rechtbank denken Amerikanen daarom bij gruyère aan een soort kaas en niet de plek waar die vandaan komt.

Amerikaanse zuivelbedrijven zien de uitspraak als een overwinning. Hun kaas mag nu gruyère blijven heten, net als kaas uit bijvoorbeeld Nederland, Duitsland en Oostenrijk. De Zwitserse en Franse kaasproducenten die de zaak hadden aangespannen zeggen het er niet bij te laten zitten.

De Amerikaanse voedsel- en warenautoriteit stelt wel voorwaarden aan gruyère. Zo moet de kaas kleine gaatjes hebben en langer dan negentig dagen rijpen.