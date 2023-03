Spoorloos verdwenen Amerikaanse na dertig jaar gevonden in Puerto Rico

Een Amerikaanse verdwijningszaak uit 1992 kent na dertig jaar een onverwachte afloop. Patricia Kopta, een vrouw die spoorloos verdween, blijkt nu 82 jaar oud te zijn en in een verpleeghuis in Puerto Rico te wonen.

Amerikaanse media als Pittsburgh Post-Gazette waren aanwezig bij een persconferentie die haar ex-man Bob Kopta donderdag belegde. Hij was twintig jaar met Patricia getrouwd toen ze verdween.

In het begin van hun huwelijk gedroeg Patricia zich niet vreemd. Maar in de loop der jaren begon ze te beweren dat ze religieuze visioenen kreeg. Zo zou de moeder van God aan haar zijn verschenen om haar te waarschuwen voor een "nucleair armageddon".

Patricia zwierf in die tijd rond in de binnenstad van Pittsburgh, waar het echtpaar woonde en zij een aantal keer werd aangehouden door de politie. Op een dag in 1992 verdween ze spoorloos.

Paragnost beweerde dat ze was overleden

De politie probeerde jarenlang te achterhalen waar de vrouw gebleven was. Haar echtgenoot raadpleegde zelfs een paragnost, die zei dat Patricia was overleden. Eind jaren negentig werd de zaak gesloten en werd Patricia officieel dood verklaard.

Nu blijkt dat een vrouw zich in juni 1999 meldde bij een daklozencentrum in Puerto Rico, ruim 3.000 kilometer verderop. Zij vertelde dat ze per schip naar het eiland was gekomen.

DNA-onderzoek gaf uitsluitsel over identiteit

In het verzorgingstehuis waar zij wordt verzorgd vanwege dementie vertelde zij verpleegkundigen verhalen die leken te wijzen op een leven buiten Puerto Rico.

Via een sociaal werker en een agent van Interpol kwamen rechercheurs het verhaal van Patricia Kopta op het spoor. De beschrijving van haar verhaal leek overeen te komen met de verhalen van de oude vrouw. Via DNA-onderzoek en gegevens van haar gebit werd dat vermoeden bevestigd.

Het blijft een raadsel wat de vrouw in de periode tussen haar verdwijning en haar komst naar Puerto Rico heeft gedaan. Ze is in slechte gezondheid. Het is maar de vraag of ze kan terugkeren naar de VS.