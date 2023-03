Kringloopwinkel in Hoorn ontdekt urn met as tussen oude spullen

Bij een kringloopwinkel in Hoorn is een urn met as aangetroffen. De urn werd binnengebracht in een doos en was verstopt tussen andere spullen.

Kringloopwinkel Dromehof in Hoorn hoopt de nabestaanden via een oproep te achterhalen. Medewerkers denken dat de urn per ongeluk is weggedaan.

Toen de doos met spullen werd binnengebracht, keken de winkelmedewerkers niet direct wat ertussen zat. Pas bij het uitruimen ervan werd de urn met as ontdekt. Ze werd gevonden in een zwarte doos met een hartje erop.

"We draaiden het om en zagen een soort slotje dat je open kunt maken", vertelt medewerker Gerda Marsé aan NH Nieuws. "Toen we de inhoud bekeken, wisten we genoeg."