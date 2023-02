Oss geeft fout toe: nieuw korfbalveld dwars door voetbalveld was niet slim

In de gemeente Oss is een goedbedoeld initiatief uitgelopen op een knullige fout. Twee kinderen vroegen om een korfbalveld en de gemeente ging daar snel mee aan de slag. Te snel, want het veld is dwars door een voetbalveld aangelegd. De gemeente beseft dat dat niet zo handig was en gaat het veld verplaatsen, meldt Omroep Brabant