Leidse hortus heeft opnieuw primeur met bloeiende, stinkende penisplant

Grote opwinding in de Hortus botanicus Leiden: er staat een penisplantensoort in bloei die nog nooit in de botanische tuin of zelfs maar in Nederland gebloeid heeft. En dat is niet het enige hoogtepunt, want er staan maar liefst twee enorm stinkende exemplaren van de Amorphophallus gigas in de knop. De grootste van de twee is ruim 3 meter lang.

Het is niet voor het eerst dat er in de Leidse hortus een penisplant in vol ornaat te bewonderen valt. In 2021 bloeide de zeldzame Amorphophallus decus-silvae. Afgelopen zomer stonden er twee exemplaren van de Amorphophallus titanum te ontluiken in de tropische kassen.

De Amorphophallus gigas is volgens de hortus een penisplantensoort die qua formaat en verschijning tussen A. titanum en A. decus-silvae valt. Alle drie de penisplantensoorten die ter wereld voorkomen, hebben nu gebloeid in Leiden.

Dat de botanische tuin zo'n succes met de penisplant heeft, is volgens de academische plantentuin mede te danken aan vrijwilliger Rudmer Postma. "Hij adviseert over de juiste grondmengsels en wanneer de planten verpot moeten worden. En hij geeft ze speciale bemesting, wat de gezondheid en ontwikkeling van de planten sterk bevordert." Voor de rest is het een kwestie van toeval dat de Amorphophallus gigas nu bloeit, meldt de hortus.

Om zoveel mogelijk bezoekers de kans te geven om de joekels te zien, is Hortus botanicus Leiden deze week langer open. Bewonderaars zijn wel gewaarschuwd: de penisplanten geven een soort lijkengeur af en stinken dus ontzettend.

De Amorphophallus gigas groeit van oorsprong op het Indonesische eiland Sumatra.

