Romeins gereedschap blijkt tweeduizend jaar oude dildo te zijn

Britse archeologen hebben een ruim tweeduizend jaar oude Romeinse dildo ontdekt. Het object werd in 1992 al gevonden en bestempeld tot een stuk gereedschap, maar hernieuwd onderzoek heeft de echte functie aan het licht gebracht.

Volgens The Guardian gaat het om een genotsknots van zo'n 16 centimeter. "Het ziet er duidelijk uit als een penis", citeert de Britse krant een van de onderzoekers. "Ik weet niet wie dit zó fout kon classificeren. Misschien was het iemand die onwennig werd bij de gedachte dat Romeinen deze spullen gebruikten."

De archeologen sluiten niet uit dat de dildo deel uitmaakte van een standbeeld dat mensen konden aanraken voor geluk. Vermoedelijk was het object eerst groter, maar is het door de tijd heen gekrompen.

Ook benadrukken de onderzoekers dat de dildo mogelijk niet alleen voor persoonlijk plezier is gebruikt. "In de Romeinse tijd konden ze ook worden gebruikt om mensen te martelen", citeert The Guardian onderzoeker Rob Collins. "We hopen maar dat het voor seksueel plezier is gebruikt."