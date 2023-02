Duitse vrouw met hamsterwoede woonde samen met 800 ratten

Delen via E-mail

Een vrouw in het zuidwesten van Duitsland heeft haar eengezinswoning gedeeld met maar liefst 800 ratten. Vermoedelijk lijdt de vrouw aan verzamelwoede.

De autoriteiten stuitten op de ratten, nadat buren hadden geklaagd over stankoverlast. Deskundigen denken dat de vrouw een verzamelstoornis heeft. "De eigenaar dacht dat ze de situatie onder controle had en zag niet in dat het uit de hand liep", zegt een woordvoerder.