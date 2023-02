Jager naar nazischat in Ommeren ziet steelpan aan voor landmijn

Een man die met een metaaldetector op zoek was naar een nazischat die in het Gelderse Ommeren begraven zou zijn, dacht dat hij op een landmijn was gestuit. De politie en explosievendienst kwamen opdraven en concludeerden dat het voorwerp een steelpan was.

Nadat de man het voorwerp in de bodem had gevonden, belde hij de politie. Die waarschuwde de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD). Die stelde vast dat het begraven kookgoed geen acuut gevaar voor lijf en leden vormde.

Begin januari openbaarde het Nationaal Archief een schatkaart uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog. Een nazi zou in Ommeren een goudschat hebben begraven. Dat leidde ertoe dat veel schatgravers met metaaldetectoren in Ommeren aan de slag gingen.

De gemeente Buren, waar Ommeren onder valt, maakte onlangs bekend dat in de hele gemeente een detectieverbod geldt. Maar dat weerhield mensen er niet van om zelfs op particuliere grond te gaan zoeken. Het aantal schatgravers is inmiddels afgenomen, maar er zijn nog steeds mensen op zoek naar de schat.

Het gebied ligt in de buurt van de frontlinie uit de Tweede Wereldoorlog. De gemeente waarschuwt dat er mogelijk nog bommen, landmijnen en granaten liggen. "We raden dan ook af om te gaan zoeken naar de nazischat", laat Buren op de website van de gemeente weten.