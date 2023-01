Vliegtuig landt na vlucht van 13 uur op zelfde luchthaven van waar het vertrok

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Een vliegtuig dat vrijdag vertrok vanuit Dubai naar Auckland, moest halverwege de vlucht omkeren omdat de bestemming niet te bereiken was door zware regenval. De passagiers waren zo na een vlucht van dertien uur weer terug bij af, schrijft Sky News

Het vliegtuig vertrok vrijdag vanuit Dubai en was op weg naar de Nieuw-Zeelandse stad Auckland. De twee steden liggen hemelsbreed bijna 15.000 kilometer uit elkaar. Halverwege de vlucht sloot Auckland haar vliegveld, vanwege zware regenval en overstromingen.

In de stad viel vrijdag in één dag evenveel regen als normaal in een maand tijd. Beelden op sociale media tonen dat het vliegveld volledig blank staat. Daardoor werden alle vluchten vanuit het buitenland tot zondag geschrapt.