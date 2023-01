Vierjarige is jongste lid van internationale vereniging voor hoogbegaafden

Delen via E-mail

De vierjarige Teddy uit het Britse Portishead is sinds kort het jongste lid van Mensa, de internationale vereniging voor hoogbegaafden. Hij werd op zijn derde al geaccepteerd. Het jonge genie kan al tot honderd tellen in zes vreemde talen, waaronder het Mandarijn, en leerde zichzelf als peuter al lezen.

Mensen die lid willen worden van Mensa moeten bij een erkende IQ-test tot de beste 2 procent van de respondenten behoren. Voor de kleine Teddy was dit geen probleem.

Zijn moeder Beth Hobbs zegt in een interview met BBC News dat Teddy al leerde lezen toen hij nog maar 26 maanden oud was. Hij deed dit door "naar kindertelevisie te kijken en de geluiden van letters na te doen".

Toen hij brieven begon te lezen en zijn ouders hem na coronalockdowns weer naar de crèche brachten, deelden ze met de leidsters dat hij vermoedelijk al kon lezen. "We kregen een telefoontje terug van de crèche, die een kleuterleidster had gestuurd om het te controleren. Die zei: 'Ja, hij kan lezen.'"

Teddy wordt door zijn ouders niet gedwongen om bepaalde onderwerpen te leren. Hij kiest elke maand zelf iets uit wat hem interesseert, of dat nou getallen, rekentafels of landen zijn.

Zijn ouders zijn er ook verbaasd over dat hij andere talen leert. "Hij speelde op zijn tablet en maakte geluiden die ik gewoon niet herkende. Toen ik hem vroeg wat het was, zei hij: 'Mama, ik tel in het Mandarijn'", vertelt Hobbs.