Museum waarschuwt gelukszoekers New York: 'Geen bewijs voor schat in rivier'

In de VS heeft een tip over een archeologische schat in de East River in New York geleid tot opwinding bij schatzoekers. Zij kammen al wekenlang de rivier uit op zoek naar mammoetslagtanden. Dat terwijl die daar volgens een lokaal museum waarschijnlijk helemaal niet liggen.

De tip werd rond de jaarwisseling gedeeld in de podcast van komiek Joe Rogan, schrijft persbureau AP. Een goudzoeker uit Alaska vertelde over een verslag waarin zou staan dat het natuurhistorisch museum in New York "onbruikbare fossielen en botten" zou dumpen in de East River. Een van de auteurs van het verslag zou werkzaam zijn geweest bij het museum.

Volgens de goudzoeker zouden onder meer slagtanden van mammoets zijn gedumpt. "We zullen zien of er avontuurlijke mensen zijn. Deze botten zijn extreem waardevol."

Maar het natuurhistorisch museum heeft sindsdien verklaard dat er geen bewijs is voor de archeologische stortvloed. "We hebben ook geen aanwijzingen gevonden voor het bestaan van dit verslag", aldus een woordvoerder.

Zoeken met duikers en camera's

Het deert de schatzoekers niet. Sommigen zoeken al ruim een week naar de schat die sinds 1940 op de bodem van de rivier moet liggen. Daarbij wordt veel apparatuur gebruikt, zoals boten, speciale duikerskleding en op afstand bedienbare camera's.

"De kans is misschien net zo groot als de kans dat je ooit de jackpot wint", citeert persbureau AP een schatzoeker. "En mensen kopen daar ook dagelijks loten voor om mee te spelen. Als ik niets vind, heb ik het in ieder geval geprobeerd."

De podcast van komiek Joe Rogan kwam begin 2022 ook al in opspraak. Toen werd desinformatie over coronavaccins via de podcast verspreid. Dat leidde tot de verwijdering van tientallen afleveringen van de podcast en Rogan bood meermaals zijn excuses aan.

