Nederlands team springt 30 uur lang op trampoline en breekt wereldrecord

Een Nederlands team van acht mensen heeft zondag het wereldrecord trampolinespringen gebroken. Leden van het team wisselden elkaar af en sprongen in totaal ruim dertig uur lang op en neer. Dat was ruim 4,5 uur langer dan het voormalig record dat een Engels team in 2017 neerzette.

Volgens Omroep Brabant wordt de prestatie opgenomen in het Guiness Book of Records. "Het was misschien een dom idee, maar hoe vet is het om een wereldrecord op je naam te hebben?" citeert de omroep een van de deelnemers.

Het team van acht Nederlanders zou zich bijna een jaar hebben voorbereid. Ook wilden ze met de poging geld ophalen voor een goed doel: een lokaal voetbalteam dat zich inzet voor mensen met een beperking.

Het wereldrecord trampolinespringen is niet het enige opmerkelijke wereldrecord dat zondag werd gebroken. In de Verenigde Staten wisten scholieren het record voor omvallende cornflakes-dozen te verbreken. Er gingen ruim zesduizend dozen als dominosteentjes om.

