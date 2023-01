Valse winactie met 'massief' gouden blikjes komt Britse bierbrouwer duur te staan

Een Willy Wonka-achtige actie komt een Schotse bierbrouwer duur te staan. BrewDog beloofde dat er vijftig massief gouden blikjes bier in verpakkingen waren verstopt ter waarde van honderdduizenden euro’s. De winnaars vonden alleen blikjes die met goud verguld waren. Daarop stapten zij naar de rechter, waarna zij alsnog een flinke compensatie ontvingen.

Watt was degene die via LinkedIn de leugen verspreidde dat de blikjes van massief goud waren. "Ik was in de veronderstelling dat dit echt zo was", legt hij uit in gesprek met The Guardian.