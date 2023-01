Koerier laat ronkende bus vol pakketjes achter op Schiphol en pakt vliegtuig

Een pakketbezorger is woensdagavond op wel heel opmerkelijke wijze gevlogen op Schiphol. De man parkeerde zijn bestelbus vol pakketjes voor de vertrekhal, om vervolgens het vliegtuig te pakken. Het busje liet hij met draaiende motor achter.

Een woordvoerder van de Koninklijk Marechaussee is een dag later nog steeds vol verbazing over het verhaal. "Het gebeurt wel vaker dat koeriers pakketjes afgeven op Schiphol, maar dit keer kwam er maar niemand terug. Op camerabeelden zagen we vervolgens hoe de meneer zijn bus verliet en incheckte op de luchthaven. Vermoedelijk om op reis te gaan."