Brits ziekenhuis sms't per ongeluk kankerdiagnoses in plaats van kerstgroet

Een Engels ziekenhuis heeft honderden patiënten per ongeluk geen kerstwens gestuurd, maar een sms met de onjuiste boodschap dat ze kanker hebben.

Honderden patiënten van de Askern Medical Practice in Doncaster kregen vlak voor Kerst de schrik van hun leven. Ze kregen van het ziekenhuis namelijk een sms waarin staat dat ze een agressieve vorm van longkanker hebben. Ook staat erin dat de kanker is uitgezaaid en dus niet meer te behandelen is.

Een kleine twintig minuten later kregen ze opnieuw een sms. Daarin bood het ziekenhuis zijn excuses aan voor de "ongelofelijke fout" in het vorige berichtje. "Onze boodschap had moeten zijn: we wensen u een vrolijk kerstfeest een een gelukkig nieuwjaar."

De sms'jes zijn in handen van verschillende Engelse media. Onder meer The Telegraph, The Daily Mail en The Sun hebben ze gepubliceerd.

Veel patiënten belden direct het ziekenhuis, waardoor de telefoonlijn overbelast raakte. Ook gingen ontvangers van de sms zelf naar de Askern Medical Practice om een gesprek met hun arts te eisen. Het ziekenhuis had er veel werk aan om ze gerust te stellen.

De sms'jes van het ziekenhuis. Eerst het onjuiste bericht dat de ontvanger kanker zou hebben, vervolgens de correctie, spijtbetuiging en de kerstgroet.

