Braziliaanse visser na twee dagen gered van boei in Atlantische Oceaan

Een 43-jarige Braziliaanse visser is gered nadat hij zich twee dagen had vastgeklampt aan een boei in de Atlantische Oceaan. De man spreekt tegen Braziliaanse media van een kerstwonder.

Deivid Soares ging op Eerste Kerstdag met zijn vissersboot de zee op vanaf het strand van Atafone, in het noorden van de staat Rio de Janeiro. Tijdens de tocht viel hij overboord, waarna zijn boot wegdreef door de stroming. Na vier uur slaagde hij erin om op een in de oceaan dobberende boei te klimmen.

"Ik liet mezelf meenemen door de stroming, omdat het zwemmen me anders te veel energie zou kosten", beschrijft Soares zijn avontuur in gesprek met de Braziliaanse krant Globo. "Dankzij de boei kon ik uit het water klimmen. Maar ik dacht dat ik alsnog zou sterven van uitputting, honger of kou."

De vermissing van Soares bleef niet onopgemerkt en zijn familie sloeg alarm toen hij 's avonds niet terug was. Collega's gingen met hulp van de marine en de kustwacht naar hem op zoek. Na twee dagen zoeken vonden ze eerst zijn boot. 8 kilometer verderop stuitten ze op de boei waar Soares zich nog altijd aan vastklampte.

De man was uitgeput, maar hield geen ernstige klachten over aan zijn avontuur. Een dag na zijn redding was hij alweer aan het werk als visser. Bang voor een herhaling is hij niet, al is hij wel dankbaar voor de "tweede kans" die hij heeft gekregen.

