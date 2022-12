Overheid VS stelt kinderen gerust: 'Kerstman heeft geen last van winterstorm'

Door de enorme winterstorm in de Verenigde Staten waren dit jaar meer kinderen dan voorheen ongerust over het welzijn van de Kerstman. Tienduizenden kinderen belden met het Amerikaanse luchtruimcommando NORAD om te vragen naar de locatie van de Kerstman, en of hun cadeautjes nog wel op tijd zouden aankomen.

Volgens de laatste cijfers waren er op Kerstavond alleen al zo'n 66.000 telefoongesprekken. Dat waren er vorig jaar rond datzelfde tijdstip 'slechts' 45.000. In het hele kerstweekend bellen vaak zo'n 150.000 kinderen.

Het is in de Verenigde Staten traditie dat de luchtruimwaakhond de route van de Kerstman met Kerstmis in de gaten houdt. Die traditie ontstond in 1955. Toen nam voor het eerst een kind per ongeluk contact op om de Kerstman te spreken. Later die dag volgden snel meer telefoongesprekken, waarna een militair het bevel kreeg om alle kinderen gerust te stellen.

Dit jaar zaten zo'n 1.500 vrijwilligers klaar om kinderen te woord te staan. Ook konden kinderen via een app de locatie van de Kerstman volgen.

Generaal David Nahom weet zeker dat de winterstorm geen partij is voor de Kerstman. "Hij voelt zich thuis bij temperaturen van om en nabij de -45."

De extreme kou zorgt voor tal van problemen in de Verenigde Staten. Enkele tientallen mensen kwamen tot dusver om het leven. Veel mensen konden Kerstmis niet met hun familie vieren omdat tienduizenden vluchten werden geannuleerd. Daarnaast hadden op het hoogtepunt van de storm ruim 1,5 miljoen mensen geen stroom.

