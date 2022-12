Kerstverlanglijstje van 124 jaar oud gevonden in Britse liefdadigheidswinkel

Een kerstverlanglijstje van maar liefst 124 jaar oud is opgedoken in het Engelse Eastbourne. De destijds vijfjarige Marjorie schreef de brief op 2 december 1898 aan de Kerstman, meldt BBC zondag.

De brief werd gevonden in een boek dat aan een liefdadigheidswinkel was geschonken. Het wordt nu tentoongesteld in een speelgoedwinkel in de stad Canterbury.

Op haar kerstverlanglijstje stonden een stuk lint, een bal voor haar kat, speelgoedeenden en -kippen en kerstsokken.

Winkelmedewerker Lily Birchall, dochter van de vinder van de brief, vertelt de BBC dat ze de familieleden van Marjorie willen opsporen en het verlanglijstje willen teruggeven. "Het is waar Kerstmis echt over zou moeten gaan: kleine cadeautjes en het gevoel van magie en geloven."

