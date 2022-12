Man in VS wint zes keer jackpot van loterij door zes keer hetzelfde lot te kopen

In de Amerikaanse staat Massachusetts heeft een man bij één trekking liefst zes keer de jackpot van de loterij gewonnen. Hij besloot zes loten te kopen en op ieder lot dezelfde cijfers te plaatsen. Dat bleek een gouden zet.

De jackpot van een half miljoen dollar viel namelijk op de vijf cijfers die hij op zijn loten had gezet. De kans dat dat gebeurt, is 1 op 1.813.028 keer.

Door zijn voltreffer heeft de man, oorlogsveteraan Raymond Roberts Sr., zes keer recht op de jackpot. In werkelijkheid zal hij minder ontvangen. Bij het uitbetalen kreeg Roberts de keuze tussen 500.000 dollar dat verspreid over 20 jaar wordt uitbetaald (25.000 dollar per jaar), of een bedrag van 390.000 dollar in één keer.