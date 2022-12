Klimaatklever is Woord van het Jaar, zevenvinker en energietoerisme ook in top 3

Delen via E-mail

Klimaatklever is het Woord van het Jaar 2022. Een klimaatklever is volgens Van Dale een "activist die zich aan een object van symbolische waarde vastplakt om de aandacht van het publiek te vestigen op de klimaatproblematiek".

Er werden bijna vijftienduizend stemmen uitgebracht. Van Dale had tien ingezonden woorden genomineerd voor de titel Woord van het Jaar. Naast de top drie ging het om spijtgezin, emojibaby, bofbelasting, boektokken, needlespiking, prijzenpijn en stopbonus. Mensen konden tot en met maandagmiddag hun stem uitbrengen.

Van Dale reikt de titel jaarlijks uit. De verkiezing wordt sinds 2007 gehouden en draait om woorden die ontstaan in de media. Ze zijn vaak het gevolg van een nieuwsgebeurtenis en zijn min of meer blijvend in het dagelijkse taalgebruik.