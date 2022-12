Klimaatklever is verkozen tot Woord van het Jaar 2022

Het Woord van het Jaar 2022 is 'klimaatklever'. Hoofdredacteuren Ton den Boon en Ruud Hendrickx van de Dikke Van Dale hebben dat dinsdag bekendgemaakt. Een klimaatklever is volgens Van Dale een "activist die zich aan een object van symbolische waarde vastplakt om de aandacht van het publiek te vestigen op de klimaatproblematiek".

Van Dale Uitgevers reikt de titel jaarlijks uit. De verkiezing wordt sinds 2007 gehouden. Het gaat om woorden die ontstaan in de media. Ze komen vaak in gebruik door een nieuwsgebeurtenis en zijn min of meer blijvend in het dagelijkse taalgebruik. Vorig jaar was prikspijt de winnaar. Het jaar daarvoor kreeg anderhalvemetersamenleving de meeste stemmen.