Zeldzame, perfect ronde 'pannenkoekjes' van ijs gespot in Schotse rivier

Er zijn zeer zeldzame, perfect ronde 'pannenkoekjes' van ijs gespot in een rivier in de Schotse plaats Wingtownshire. Dit ijzige natuurverschijnsel ontstaat wanneer bevroren schuim op het wateroppervlak vast komt te zitten in een wervelstroom.

Wetenschapper Callum Sinclair van het natuurproject Scottish Invasive Space Initiative (SISI) zag de drijvende ijsplaten toen hij de Schotse rivier Bladnoch in Wingtownshire bezocht.

"Ik heb de 'ijspannenkoekjes' wel eerder gezien, maar deze waren extra bijzonder vanwege hun perfecte ronde vorm", zegt hij tegen de wetenschapsnieuwssite Live Science. De manager van het Schotse natuurproject maakte er snel foto's van en nam een filmpje op. In het filmpje is te zien hoe de ronde ijsplaten door het water worden meegevoerd en langzaam ophopen.

De ronde ijsplaten kunnen tussen de 20 en 200 centimeter breed worden. Hoewel ze eruitzien als stevige schijven, zijn ze vaak behoorlijk modderig en spatten ze gemakkelijk uiteen als ze worden aangeraakt.

'IJspannenkoekjes' zeldzaam in Britse rivieren

De ijzige schijven komen volgens het natuurproject vaak voor in de Grote Meren tussen de Verenigde Staten en Canada en de oceanen rond Antarctica. Daar dalen de temperaturen vaak onder het vriespunt. In Britse rivieren komt het verschijnsel minder vaak voor.

De ijzige pannenkoekjes ontstaan wanneer bevroren schuim op het wateroppervlak vast komt te zitten in een spiraalvormige stroom. De stukjes bevroren schuim hopen zich op in de rondte door de ronddraaiende wervelstroom. Er ontstaat vervolgens een ijzige ronde plaat, die veel weg heeft van een pannenkoek.

