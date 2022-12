Vermiste hond na zeven jaar herenigd met Duitse familie

Een gezin uit de Zuid-Duitse stad Neurenberg heeft na zeven jaar zijn verdwenen hond teruggevonden in Wenen. De eigenaren hebben de inmiddels bejaarde pekinees teef genaamd Suzi opgehaald in de Oostenrijkse hoofdstad.

De familie was sinds april 2015 op zoek naar Suzi. Ze hadden haar destijds, tijdens een verblijf in Wenen, vastgebonden voor een winkel. Toen ze na het winkelen terugkwamen, was Suzi verdwenen. De familie vermoedde diefstal, maar deed toch oproepen in lokale media. Dat leverde niets op.