'Mysterieuze', stokoude Levi's-broek uit 1857 geveild voor 108.000 euro

Een stokoude broek van het populaire kledingmerk Levi Strauss & Co is vorige week geveild voor een bedrag van 113.000 dollar (ongeveer 108.000 euro). Er is alleen één mysterie: de broek werd gevonden op een scheepswrak uit 1857, zestien jaar voordat Levi's de eerste broeken produceerde.

De broek werd gevonden in een scheepswrak voor de kust van de Amerikaanse staat North Carolina en is mogelijk het oudste paar jeans ter wereld. Het gaat om een witte, stevige broek die vermoedelijk werd gebruikt door een mijnwerker.

Maar er hangt een zweem van mysterie rondom het kledingstuk. Doordat de broek werd gevonden op een scheepswrak uit 1857, ontstond er twijfel of de jeans daadwerkelijk van Levi Strauss & Co waren. Dat bedrijf begon officieel namelijk pas in 1873 met het produceren van de inmiddels zeer populaire broeken.

Volgens sommige experts zou het kunnen dat de peperdure broek gelinkt kan worden aan Levi Strauss (oprichter van het kledingbedrijf), die destijds een welvarende groothandelaar was. Het zou goed kunnen dat de broek uit 1857 een voorloper was van wat later de iconische Levi's-broeken zouden worden.

Maar dat is niet met zekerheid te zeggen. Volgens Tracey Panek, de huidige CEO van het miljardenbedrijf, is elke bewering over de broek "speculatie". Zelf gelooft ze niet dat het een originele Levi's-broek is. "De broek is niet van Levi's, en ik geloof ook niet dat het een mijnwerkersbroek is", zegt ze in een reactie aan persbureau AP.

Wat de oorsprong ook is, het staat buiten kijf dat de broek gemaakt is voordat het schip de S.S. Central America zonk na een orkaan in 1857. Dat schip was volgeladen met passagiers die vanuit San Francisco (waar Strauss woonde en zijn bedrijf oprichtte) via Panama onderweg waren naar New York.

