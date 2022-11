ProRail vindt eeuwenoude flessenpost in perronoverkapping station Leeuwarden

Spoorbeheerder ProRail heeft bij de renovatie van station Leeuwarden een fles met briefjes uit 1891 gevonden in een overkapping van het perron. Op de briefjes staan de namen van drie postbodes en een conducteur. Verder zijn er nog veel vragen over de fles.

ProRail-archeoloog Jerry Huisman is enthousiast over de vondst. "We hebben de fles laten bekijken en deze is in de periode 1825 tot 1900 gemaakt", vertelt hij. "Op een van de briefjes staat de naam van Arnoldus ten Hulscher, die werkte als Rijksbrievenbesteller in Leeuwarden. Op dit briefje staat ook een datum: 25 november 1891."

Na onderzoek in het stadsarchief heeft Huisman geconstateerd dat de handtekening van Arnoldus op het briefje precies hetzelfde is als zijn handtekening op een trouwakte uit 1881. "Er is dus geen twijfel over mogelijk dat dit inderdaad flessenpost is van 25 november 1891."

De andere drie namen blijken van postbezorgers te zijn geweest: Lieuwe Brameijer, Rudolf Affolter en J. Postema.

ProRail vraagt publiek om hulp

Waarom de vier mannen de fles met briefjes hebben verstopt in een stationskap, is nog onduidelijk. "Als de fles niet op zo'n obscure plek gevonden was, zou je kunnen denken dat iemand gewoon een lege fles bij zich had en hem ergens had weggegooid. Maar dat is hier dus niet het geval", zegt de ProRail-archeoloog.

Huisman spreekt van een "historisch Cluedo". Hij roept mensen die meer informatie over deze actie hebben op zich te melden bij ProRail.

Momenteel wordt gewerkt aan de renovatie van de perronkappen in Leeuwarden. Begin vorig jaar werd een balk van 2 ton uit een van de kappen verwijderd. De balk werd voor herstelwerkzaamheden overgebracht naar de werkplaats van Staalcon. Dat bedrijf heeft de fles gevonden in het puin.

