Archeologen ontdekken welke snacks Romeinen aten tijdens spelen in Colosseum

Archeologen hebben een jaar lang allerlei vondsten gedaan in het afvoersysteem van het Colosseum in Rome. Dat hebben ze donderdag bekendgemaakt. Ze vonden onder meer sporen van etenswaren die een inkijkje geven in de uitgaansgewoontes van de Romeinen, ongeveer tweeduizend tot vijftienhonderd jaar geleden.

De archeologen vonden verschillende sporen van snacks die de Romeinen nuttigden tijdens de spelen in het amfitheater. Zo troffen ze zaden aan van bijvoorbeeld vijgen, druiven en meloenen. Ook vonden ze sporen van noten en olijven.

Daarnaast troffen de onderzoekers fragmenten aan van berenbotten en overblijfselen van grote katachtigen. De dieren moesten waarschijnlijk vechten of werden als prooi gebruikt in jachtspellen in de oude Romeinse arena, meldden de archeologen.

Verder hebben ze meer dan vijftig bronzen munten gevonden uit de laat-Romeinse periode. Ook kwam er een zilveren munt tevoorschijn uit ongeveer 170 na Christus. De onderzoekers denken dat het gaat om een herdenkingsmunt ter ere van keizer Marcus Aurelius.

De archeologen begonnen in januari met het bestuderen van het afvoerstelsel onder het Colosseum. Ze hebben ongeveer 70 meter afvoer en riolering doorgespit en opgeruimd.

Volgens Alfonsina Russo, directeur van het archeologisch park van het Colosseum, hebben de ontdekkingen geleid tot nieuwe kennis van de bezoekers van het amfitheater in de oudheid.

