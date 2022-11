Tweeling geboren uit bijna dertig jaar oude embryo's

In de Verenigde Staten is een tweeling geboren uit embryo's die bijna dertig jaar geleden werden ingevroren, schrijft CNN . Het gaat vermoedelijk om de oudste embryo's ooit.

Rachel en Philip Ridgeway werden op 31 oktober de kersverse ouders van Lydia en Timothy. Zij waren op 22 april 1992 als embryo ingevroren en bewaard. Daarmee is het record gebroken van Molly Gibson, die in 2020 ter wereld kwam nadat zij 27 jaar geleden als embryo was ingevroren.

De ouders hebben het in gesprek met CNN over "onze jongste kinderen, die eigenlijk ook onze oudsten zijn". In het gezin waren al vier kinderen van één, drie, zes en acht jaar oud.

De embryo's waren afkomstig van een anoniem koppel, dat een ivf-behandeling onderging met behulp van een 34-jarige eiceldonor. De man van het stel was vijftig jaar oud.

Als tijdens een ivf-behandeling meer embryo's dan nodig worden geproduceerd, kunnen die worden ingevroren voor een later moment. Ook kunnen ze gedoneerd worden of aan de wetenschap worden geschonken. In dit geval werden de embryo's dertig jaar lang bewaard in kleine rietjes, omringd door vloeibare stikstof.

In 2007 gaf het oorspronkelijke koppel al toestemming om de embryo's te doneren aan andere mensen die ouders wilden worden. Er waren in totaal vijf embryo's, maar na het ontdooien bleek dat er twee niet meer konden worden ingezet. Een derde embryo kon niet succesvol worden teruggeplaatst.

Experts zeggen in gesprek met CNN dat de leeftijd van een embryo geen effect heeft op de gezondheid van het kind. "Je moet alleen rekening houden met de leeftijd van de sperma- en eiceldonor", aldus vruchtbaarheidsspecialist Jim Toner. "Het embryo ervaart geen tijd als het is ingevroren."

