Sandalen van Apple-oprichter Steve Jobs verkocht voor recordprijs

Een stel sandalen die Apple-oprichter Steve Jobs regelmatig droeg is geveild voor bijna 220.000 dollar, ofwel 211.000 euro. Dat meldt het Amerikaanse veilingshuis Juliens Auctions.

Jobs zou de sandalen al hebben gedragen toen hij Apple oprichtte in 1976. Dat deed hij in het huis van zijn ouders in Californië, dat sinds 2018 is aangemerkt als historisch erfgoed in de staat.