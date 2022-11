Groep Amerikanen claimt wereldrecord voor langste ketting van baarden

Volgens persbureau AP staat het vorige record voor de langste baardketting op iets meer dan 62 voet (bijna 19 meter). Dat record werd gevestigd in Duitsland . Het nieuwe record uit Amerika is nog niet te vinden op de website van het Guinness Book of Records, dat wereldrecords bijhoudt.

De mannen kwamen samen in een bar in de Amerikaanse plaats Casper in Wyoming en vestigden daar het record. In totaal stonden ze 31 seconden met aan elkaar geknoopte baarden naast elkaar, terwijl de lengte van de ketting werd opgemeten.