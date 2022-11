Eeuw oude audio van een van de eerste Nederlandse Nobelprijswinnaars ontdekt

Er is audio gevonden van Willem Einthoven, een van de eerste Nederlandse Nobelprijswinnaars. Zijn stem is zo'n honderd jaar geleden vastgelegd op een recent ontdekte wasrol, schrijft de Volkskrant dinsdag. Het gaat voor zover bekend om de oudste opname van een Nederlandse Nobelprijswinnaar ooit.

Einthoven is in 1860 geboren en in 1927 overleden in Leiden. De arts werd bekend als uitvinder van de snaargalvanometer. Dat is een van de eerste medische apparaten die elektrische stroomschokjes in het hart kan produceren en registreren, een voorloper van de hedendaagse elektrocardiograaf. Drie jaar voor zijn dood ontving Einthoven een Nobelprijs voor zijn uitvinding.

In de audio-opname beschrijft Einthoven volgens de Volkskrant de verbinding tussen zijn fysiologisch laboratorium en het ziekenhuis in Leiden. Ook lijkt de Nobelprijswinnaar een fout in zijn werk te willen rechtzetten.

De opname is vorige week ontdekt door het Rijksmuseum Boerhaave in Leiden. Met behulp van een audioarcheoloog is de wasrol daarna 'ontcijferd'. Het volledige audiobericht verschijnt later vandaag op de website van het museum.

