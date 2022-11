Wales vraagt Harry Potter-fans: laat geen sokken meer achter op 'graf' Dobby

Harry Potter-fans worden met klem verzocht geen sokken meer achter te laten bij het gedenkteken voor het filmpersonage Dobby op een strand in Wales. Lokale autoriteiten vrezen dat de kledingstukken schade aanrichten aan het milieu.

In de Harry Potter-filmreeks is Dobby eerst een huiself (een slaaf) van de boosaardige Lucius Malfidus. Als de eigenaar Dobby per ongeluk een sok geeft, is de elf bevrijd als slaaf en is hij vrij om te gaan en staan waar hij wil.