Oorlogsmonument in Aalten blijkt vlak voor onthulling taalfout te bevatten

Een oorlogsmonument ter ere van de bevrijders van het Gelderse Aalten is vrijdag gepresenteerd met een taalfout, meldt De Stentor maandag. Vlak voor de onthulling werd ontdekt dat er "bevijders" in plaats van "bevrijders" stond. De namen van achttien gesneuvelden zijn wel goed gespeld.

Volgens de kunstenares Mirjan Koldeweij hebben wel vier mensen gecontroleerd of de namen juist gespeld waren. "Het laatste wat je wil, is dat er een fout op staat", zegt Koldeweij. Toch hebben ze allemaal over het woord "bevijders" heen gekeken.