Spijkerbroek van 150 jaar oud geveild voor recordbedrag van 76.000 dollar

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Een spijkerbroek van bijna 150 jaar oud is op een veiling in de Amerikaanse staat Colorado onder de hamer gegaan voor een recordbedrag van 76.000 dollar (zo'n 78.000 euro). Dat melden Amerikaanse media vrijdag.

Het gaat om een spijkerbroek van Levi's uit 1880. De broek werd in een verlaten mijnschacht in het westen van de Verenigde Staten gevonden door een archeoloog. Het is waarschijnlijk een van de oudste spijkerbroeken ter wereld.