Volledig intacte Romeinse mozaïekvloer van 120 vierkante meter ontdekt in Syrië

Archeologen hebben in de Syrische plaats Al Rastan een enorme Romeinse mozaïekvloer ontdekt. Volgens persbureau AP is de vloer zo'n zestienhonderd jaar oud en vrijwel volledig intact. Onderzoekers zeggen dat het om "een van de best bewaarde exemplaren uit de Romeinse tijd" gaat.

Door onze nieuwsredactie

De vloer is 20 bij 6 meter en heeft dus een oppervlakte van 120 vierkante meter. Hij is gevonden onder een gebouw in Al Rastan, dat in Centraal-Syrië ligt. Verder onderzoek moet uitwijzen of de vloer onderdeel is van een voormalig badhuis of een ander gebouw.

AP schrijft dat de vloer bestaat uit mythische scènes van onder meer de Trojaanse Oorlog. Ook de Griekse god Hercules, de Romeinse zeegod Neptunus en koningin van de Amazones Hippolyte zijn erop afgebeeld.

Het maakt de mozaïekvloer volgens archeologen "een van de zeldzaamste gevonden exemplaren", zo citeert het persbureau.

Het is bijzonder dat een dermate groot historisch object intact is aangetroffen in Syrië. In het land wordt al ruim tien jaar oorlog gevoerd. Veel andere vondsten zijn beschadigd door bombardementen.

Aanbevolen artikelen