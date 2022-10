Nieuwe rel vogelverkiezing Nieuw-Zeeland: populaire kakapo mag niet meedoen

Opnieuw is er controverse ontstaan rond de Vogel van het Jaar-verkiezing in Nieuw-Zeeland. De populaire kakapo, die de verkiezing al twee keer won, is dit jaar uitgesloten van deelname. Dat moet andere, minder charismatische vogels de ruimte geven om in de schijnwerpers te komen, vindt de organisatie.

Door Lennart 't Hart

Volgens de organisatie wordt de papegaai niet voor altijd geweerd. "Het is een pauze en zeker geen levenslang verbod", zegt een woordvoerder tegen de Britse krant The Guardian. "Maar weet je, als dezelfde vogel elk jaar blijft winnen, is dat misschien niet zo interessant."

De kakapo streek in 2008 en in 2020 met de eer. Daardoor kwam er meer aandacht voor de bedreigde papegaaiensoort. Het ging zelfs zo goed, dat kakapo's inmiddels niet meer met uitsterven bedreigd worden. De populatie groeide van 50 vogels in de jaren negentig tot 252 vandaag de dag.

Kakapo's zijn de zwaarste papegaaien ter wereld. De 'machtige moskip', zoals de clowneske kakapo ook wel wordt genoemd, kan niet vliegen. Vanwege die aandoenlijke eigenschappen groeide de vogel al snel uit tot publiekslieveling.

Op Twitter reageerden kakapofans dan ook teleurgesteld toen ze hoorden dat de soort dit jaar niet op de lijst van genomineerde vogels staat. "Hij werd ertoe gedwongen", twittert de een. "Hij is bestolen", reageert een ander.

Vogelverkiezing kent meerdere schandalen

De Nieuw-Zeelandse vogelverkiezing kwam al vaker in opspraak. Zo werd de stembusgang in 2020 gekenmerkt door meerdere schandalen. Een erotische winkelketen ijverde toen voor steun voor de polyamoreuze geelbandhoningeter. En de kleine grijze kiwi kreeg op één avond vijftienhonderd stemmen die allemaal van hetzelfde IP-adres bleken te komen.

Vorig jaar liet de organisatie een vleermuis meedoen aan de verkiezing. Dat zorgde voor veel opschudding, aangezien de diersoort geen vogel en zelfs een zoogdier is. De ophef werd nog groter toen de vleermuis de verkiezing nog won ook.

De Vogel van het Jaar-verkiezing in Nieuw-Zeeland werd voor het eerst gehouden in 2005 en is sindsdien mateloos populair.

