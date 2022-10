Veertienjarige Italiaan steelt auto van vader en rijdt 213 kilometer per uur

Een veertienjarige jongen is in Zwitserland geflitst toen hij met 213 kilometer per uur over de snelweg scheurde. Dat deed hij ook nog eens in een auto die hij van zijn vader had gestolen.

Door onze nieuwsredactie

De Italiaanse jongen werd om 4.00 uur in de ochtend geflitst. Op het snelwegstuk waar hij reed is maximaal 120 kilometer per uur toegestaan. De tiener reed dus 93 kilometer per uur te hard.

De tiener had het voertuig van zijn vader gestolen, meldt de politie van het kanton Sankt Gallen. Hij reed van Toggenburg naar Wil en vervolgens weer terug. Op de terugweg werd hij gespot door de politiecamera.

Een officier van justitie buigt zich over de zaak. Als een jeugdrechter de jongen veroordeelt, kan hem hooguit tien dagen taakstraf en eventueel pedagogische zorg opgelegd worden, melden Zwitserse media.

Aanbevolen artikelen