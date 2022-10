Amerikaan aangeklaagd voor smokkelen drie grote slangen in zijn broek

Een Amerikaanse man riskeert een jarenlange gevangenisstraf vanwege het smokkelen van drie grote slangen, die in zijn broek zaten.

De 36-jarige Calvin Bautista uit de stad New York was per bus op weg van Canada naar de VS. Op de grens vond een controle plaats. Om de pythons mee de grens over te nemen, heb je een vergunning nodig en die had de man niet. Daarop werd hij aangehouden.