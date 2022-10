'Droomontdekking' in Egypte: sarcofaag belangrijkste hulp van Ramses II ontdekt

Een team archeologen heeft eind september een grote ontdekking gedaan. In Saqqara, ten zuiden van de Egyptische hoofdstad Caïro, is de sarcofaag gevonden van Ptahemwia. Dat was een belangrijke staatsman uit de tijd van farao Ramses II. De archeologen hopen meer te weten te komen over hoe Egypte werd bestuurd na Toetanchamon.

Door onze nieuwsredactie

De legendarische Egyptische farao Toetanchamon leidde het oude Egypte van 1333 tot 1324 voor Christus. Toen hij stierf, was hij pas negentien jaar oud. Vermoedelijk ging hij dood aan malaria.

Farao Ramses II kwam bijna vijftig jaar later aan de macht. Hij geldt nog altijd als de machtigste en belangrijkste leider van het oude Egypte. Ramses II was 67 jaar aan de macht.

De tombe van Toetanchamon was vrijwel intact toen die honderd jaar geleden werd gevonden. Dat is uniek. Bij andere vondsten ontbraken veel objecten omdat de tombes in het verleden vaak werden leeggeroofd.

Dat is ook het geval bij de kamer met de sarcofaag van Ptahemwia. Volgens Ola El Aquizy, die de opgraving leidde, is een deel van de sarcofaag afgebroken. Dat duidt erop dat in het verre verleden grafrovers ter plaatse zijn geweest. Het afgebroken deel was nog in de kamer aanwezig en is sindsdien gerepareerd.

Het mag de pret van de archeologen niet drukken. Zo is volgens The Guardian sprake van "een droomontdekking". Zo staat de sarcofaag in de tombe waar hij ruim 3.300 jaar geleden is geplaatst en verkeert het object in zeer goede staat. De tombe werd overigens vorig jaar gevonden, eveneens door El Aquizy.

Ramses II gaf Ptahemwia veel posities

Ptahemwia was een belangrijke staatsman voor Ramses II. Zo beheerde hij de schatkist, was hij de koninklijk secretaris, overzag hij de veestapel én beheerde hij de graftempel van de farao in Thebe. Zijn posities zijn met hiëroglyfen vastgelegd op de sarcofaag.

"Hij speelde een enorme rol voor Ramses II. Nu gaan we de rest van zijn leven onderzoeken", citeert The Guardian El Aquizy.

De vondst van de sarcofaag is op beeld vastgelegd door National Geographic. Een serie over de vondst is vanaf 2 oktober op televisie te zien.

