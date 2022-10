Inbreker die restaurant in Velp wil beroven raakt bekneld in lift en zit nacht vast

Een inbreker in Velp heeft zichzelf de afgelopen nacht in de penarie gebracht. De man wilde het Chinees restaurant Blue Lotus beroven, maar raakte bekneld. De inbreker zat de hele nacht vast in de lift, tot personeel van de zaak hem om 9.00 uur ontdekte.

Door onze nieuwsredactie

Een woordvoerder van de politie bevestigt het verhaal aan NU.nl na berichtgeving door regionale media.

De inbreker zou zijn binnengekomen via de achterkant van het restaurant. Hij kwam met zijn been vast te zitten in de goederenlift. De brandweer heeft hem uit zijn benarde situatie moeten bevrijden.

Direct daarna is de man gearresteerd door de politie. De verdachte is eerst naar het ziekenhuis gebracht voor lichamelijk onderzoek. Daarna zal hij verhoord worden door het korps.

